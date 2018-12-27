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Мэр Пензы поздравил с праздником спасателей

27 декабря в 12:34 156 просмотров

27 декабря спасатели отмечают профессиональный праздник. Мэр Пензы Виктор Кувайцев адресовал им свое поздравление.

«В день профессионального праздника выражаю признательность всем сотрудникам управления ГОЧС города за самоотверженный труд и эффективную работу. Благодаря вашему мужеству и готовности прийти на помощь все нештатные ситуации находятся под контролем, а жители города — в безопасности!» — написал глава администрации Пензы в Twitter.


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