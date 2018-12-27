Мэр Пензы поздравил с праздником спасателей

«В день профессионального праздника выражаю признательность всем сотрудникам управления ГОЧС города за самоотверженный труд и эффективную работу. Благодаря вашему мужеству и готовности прийти на помощь все нештатные ситуации находятся под контролем, а жители города — в безопасности!» — написал глава администрации Пензы в Twitter.

В день профессионального праздника выражаю признательность всем сотрудникам Управления ГОЧС города за самоотверженный труд и эффективную работу. Благодаря вашему мужеству и готовности прийти на помощь все нештатные ситуации находятся под контролем, а жители города — в безопасности! — Виктор Кувайцев ( @VKuvaytsev) 27 декабря 2018 г.