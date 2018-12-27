Жара на форуме ЖКХ: утилизация мусора стала одной из самых горячих тем

Одной из резонансных тем регионального форума ЖКХ стал переход Пензенской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До того, как реформа вступит в силу, остается всего несколько дней, поэтому дискуссия на площадке получилась жаркой.

Поднимались острые вопросы, связанные с непростой экологической ситуацией в Пензенской области из-за старых полигонов, многие из которых находятся в очень запущенном состоянии, а также с их рекультивацией, строительством новых площадок для захоронения и переработки мусора, обращением с опасными отходами. Многих представителей районных администраций также волновала проблема транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО): удастся ли прежним перевозчикам договориться с регоператорами, чтобы люди не потеряли рабочие места.

Замглавы минлесхоза — начальник управления природных ресурсов и экологии Александр Иванов рассказал участникам секции о том, как обстоит дело с вывозом мусора в Пензенской области сегодня и какие меры помогут исправить ситуацию.

«На территории региона ежегодно образуется более 1,7 млн тонн отходов, из них 1,3 млн тонн относятся к пятому классу опасности. Если с обработкой и утилизацией промышленных отходов в городах вопрос решен, потому что существуют специализированные организации, то с ТКО проблема сохраняется. Для ее решения и нужна эта болезненная и капиталоемкая реформа. Сейчас в регионе размещение отходов осуществляется на 11 полигонах, включенных в Госреестр обращения с отходами, на 15 районных свалках и более 200 местах накопления отходов рядом с селами. Это не считая несанкционированных мест. Причем мы понимаем, что большинство из существующих полигонов не отвечает всем современным экологическим требованиям. Проблема вторичного использования отходов стоит очень остро, решить ее без создания современных полигонов и мусоросортировочных комплексов невозможно», — отметил он.

По словам Александра Иванова, выйти из ситуации поможет создание современной инфраструктуры. Регионам дается время на плавный переход: пока разрешено временно накапливать отходы на старых полигонах. Но в перспективе неизбежна их рекультивация и строительство новых.

«Уже заключено два соглашения. Первое [Северная зона] - по созданию современного полигона и мусоросортировочного комплекса на территории Бессоновского района мощностью более 350 тыс. тонн в год. Этот проект позволит решать экологические проблемы Пензы. В Иссинском районе также подписано соглашение, в раках которого инвестором будет обустроен современный полигон с мусоросортировочным комплексом», — сообщил замминистра.

В Южной зоне планируется не только модернизация и расширение существующих полигонов на территории Сердобского, Бековского и Каменского районов, но и создание экотехнопарка, обеспечивающего не просто сортировку и перепродажу части вторичного сырья, но и углубленную переработку.

В Западной зоне ключевым должен стать полигон в Нижнеломовском районе. Здесь планируется в рамках федерального проекта привлечь федеральные субсидии для строительства современного мусоросортировочного комплекса.

В Восточной зоне ключевую роль будет играть полигон в Кузнецком районе, есть площади для дальнейшего расширения, за счет средств федерального бюджета может быть создан мусоросортировочный комплекс мощностью до 110 тыс. тонн в год.

Говоря о рекультивации, Александр Иванов отметил, что в 2019 году она ждет полигон в Сердобском районе.

Председатель общественного совета при региональном управлении ЖКХ Владимир Лощинин поинтересовался, что означает «инвестиционная составляющая» в тарифе по обращению с ТКО.

«В соответствии с действующим законодательством, предусмотрены инвестиции со стороны граждан. Если люди будут вкладывать свои средства в такое строительство, каким образом инвестиции будут возвращаться?» — спросил он.

Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак подчеркнула, что людям необходимо понимать важность и необходимость предстоящей реформы.

«Права владения после введения в эксплуатацию объекта Российской Федерацией не определены. Но мы понимаем, что для развития региона их необходимо либо модернизировать, либо создавать новые. И мы создаем их сами для себя, они нам нужны. Трудно представить новую коммунальную услугу в сфере обращения с ТКО, но она должна быть. У нас есть примеры правильного разрешения этого вопроса и в Европе, и в нашей стране», — сказала она.

По словам Натальи Клак, аналогичный проект был реализован в Нижегородской области: регион семь лет шел к строительству нового полигона.

«Это не в Германии, не в виртуальных странах, а у нас, в соседнем регионе. У меня накипело и наболело. Мы живем с этой реформой очень долго, пеняем на регоператора, видим, что у властей что-то не так. Но давайте начнем с себя. Пора нам приучать себя к дифференцированному отбору мусора, иначе мы задохнемся. Есть нейтральные воды и нейтральные земли — там все в пластике, бумагах и отходах. Ну не выдержит наша природа-матушка, если мы не изменим ситуацию», — заявила начальник управления.

Обсуждая проблемы экологии, остановились и на вопросе, связанном с обращением с опасными отходами. Владимир Лощинин напомнил, что в обязанности регоператоров эта услуга не входит. По словам замдиректора Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Бориса Прокопьева, готовится законопроект, который разрешит эту ситуацию.

«Какая есть сейчас система по обращению с опасными отходами? В рамках содержания общего имущества в МКД управляющие организации обязаны обеспечить передачу ртутьсодержащих и других опасных отходов специализированным организациям. Развитие системы планируется следующим образом: федеральными органами согласован законопроект, согласно которому госкорпорация «Росатом» будет обеспечивать обращение с отходами первого-второго класса опасности. Это будет федеральный оператор, который в регионах сможет назначать организации», — пояснил он.

Особенно эмоционально на секции обсуждался вопрос, связанный с тем, кто же станет вывозить мусор с 1 января: будут ли это старые перевозчики, которые заключат договоры с регоператором, или же он сам. Особую обеспокоенность по этому поводу выразил замглавы администрации Городищенского района Александр Макушкин. Ему ответил представитель регоператора Западной и Восточной зон Андрей Шевченко.

«У нас 14 районов. [Председатель правительства] Николай Петрович Симонов с каждым главой администрации уже беседовал. Мы стараемся максимально сохранить структуру перевозки, которая у вас существовала. Это рабочие места, люди. Пытаемся договариваться с перевозчиками, предложить им приемлемые условия. Поставлена задача нам и вашему главе района найти общий язык и заключить договор, чтобы ваши перевозчики работали. Если не договоримся, то перевозки будет осуществлять с 1 января региональный регоператор», — пояснил он.

О том, как с перевозчиками обстоит дело в Южной зоне, рассказал замдиректора ООО «Вторма+" Роман Скитович.

«Мы заключаем договора с перевозчиками, осталось несколько, в ближайшие дни закончим. В нескольких районах — один перевозчик, в других — два или более. Мы проехали по всем районам, с жителями встречались, все разъясняли. Регоператорам нужно помочь — как можно больше уделить внимания разъяснению людям, за что надо платить. Потому что если платить не будут, если НДС не отменят, то уже к лету мы все приблизимся к банкротству, это будет непосильное бремя», — подчеркнул он.

Напомним, ранее на большой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что тариф на обращение с ТКО будет корректироваться: президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ проработать вопрос о том, чтобы освободить регоператоров от НДС. Это могло бы повлиять на снижение тарифа.

С предельными тарифами на обращение с ТКО можно ознакомиться здесь, с тарифной заявкой регоператоров и особенностями ее формирования — здесь.