Фестивали Пензенской области вошли в топ лучших событий года

В 2018 году на получение статуса Национального события года было подано 2500 заявок из 74 регионов страны. Отбор лучших из них проходил в три этапа.

По итогам голосования, шесть событий Пензенского региона признали лучшими:

— Многоформатный фестиваль «Хорошие Люди» (6+);

— Тихвинская ярмарка (0+);

— Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2019» (0+);

— IX Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza-2019» (6+);

— V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+);

— Купринский литературный праздник (0+).

По данным пресс-службы областного министерства культуры и туризма, эти мероприятия получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com.