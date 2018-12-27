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Фестивали Пензенской области вошли в топ лучших событий года

27 декабря в 14:07 222 просмотра
«Топ-200 лучших событий года», в него вошли мероприятия Пензенской области.

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Сформирован полный список проектов России «Топ-200 лучших событий года», в него вошли мероприятия Пензенской области.

В 2018 году на получение статуса Национального события года было подано 2500 заявок из 74 регионов страны. Отбор лучших из них проходил в три этапа.

По итогам голосования, шесть событий Пензенского региона признали лучшими:

— Многоформатный фестиваль «Хорошие Люди» (6+);

— Тихвинская ярмарка (0+);

— Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2019» (0+);

— IX Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza-2019» (6+);

— V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+);

— Купринский литературный праздник (0+).

По данным пресс-службы областного министерства культуры и туризма, эти мероприятия получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com.


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