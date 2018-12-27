Мэр Пензы прокомментировал информацию о скором закрытии Бакунинского моста

Когда закроют Бакунинский мост? Станут ли его разбирать полностью или оставят полосу для проезда? Как будет организовано движение? Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ответил на вопросы, которые волнуют горожан в связи с предстоящим ремонтом переправы.

Жителей не только Пензы, но и Заречного беспокоят слухи о том, что Бакунинский мост закроют в ближайшее время. Виктор Кувайцев заверил — все опасения на этот счет безосновательны. Переправа в ближайшее время продолжит функционировать.

«Принцип работы будет такой же, как по Свердловскому мосту. В 2019 году у нас в бюджете заложены средства, которые позволят начать подготовительные работы. В следующем году будет проведена большая работа по выносу сетей, и, скорее всего, сложится так, что в первой половине мост еще будет в проезжем состоянии.

Проектно-сметная документация подразумевает полную разборку моста, и на этот период мы будем иметь утвержденную схему объезда, согласованную со всеми предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в том числе. Паниковать не надо, мы делаем все для того, чтобы наши жители могли проехать», — сообщил мэр.

Подготовительная работа в этой сфере уже проведена. Так, в 2018 году отремонтировали Сурский мост, дорогу по ул. Антонова через нефтебазу, дороги, которые находятся на подъездах к Бакунинскому мосту, до этого в порядок привели улицу Злобина.

«Других вариантов нет. Когда люди начинают предлагать строительство дополнительных объездных путей, надо помнить, что любое строительство дополнительных объектов ведет к удорожанию проекта. Если мы сумели за год отремонтировать после полной разборки Свердловский мост, то Бакунинский не должен вызывать никакой тревоги — это не такой объемный объект. Тем более, что подрядные организации имеют большой опыт и современную технику, чтобы проводить ремонт быстро и качественно», — заключил Виктор Кувайцев.