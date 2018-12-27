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Мэр Пензы прокомментировал информацию о скором закрытии Бакунинского моста

27 декабря в 14:17 856 просмотров
, которые волнуют горожан в связи с предстоящим ремонтом переправы.

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Когда закроют Бакунинский мост? Станут ли его разбирать полностью или оставят полосу для проезда? Как будет организовано движение? Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ответил на вопросы, которые волнуют горожан в связи с предстоящим ремонтом переправы.

Жителей не только Пензы, но и Заречного беспокоят слухи о том, что Бакунинский мост закроют в ближайшее время. Виктор Кувайцев заверил — все опасения на этот счет безосновательны. Переправа в ближайшее время продолжит функционировать.

«Принцип работы будет такой же, как по Свердловскому мосту. В 2019 году у нас в бюджете заложены средства, которые позволят начать подготовительные работы. В следующем году будет проведена большая работа по выносу сетей, и, скорее всего, сложится так, что в первой половине мост еще будет в проезжем состоянии.

Проектно-сметная документация подразумевает полную разборку моста, и на этот период мы будем иметь утвержденную схему объезда, согласованную со всеми предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в том числе. Паниковать не надо, мы делаем все для того, чтобы наши жители могли проехать», — сообщил мэр.

Подготовительная работа в этой сфере уже проведена. Так, в 2018 году отремонтировали Сурский мост, дорогу по ул. Антонова через нефтебазу, дороги, которые находятся на подъездах к Бакунинскому мосту, до этого в порядок привели улицу Злобина.

«Других вариантов нет. Когда люди начинают предлагать строительство дополнительных объездных путей, надо помнить, что любое строительство дополнительных объектов ведет к удорожанию проекта. Если мы сумели за год отремонтировать после полной разборки Свердловский мост, то Бакунинский не должен вызывать никакой тревоги — это не такой объемный объект. Тем более, что подрядные организации имеют большой опыт и современную технику, чтобы проводить ремонт быстро и качественно», — заключил Виктор Кувайцев.


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