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Белозерцев: Будем развивать волонтерское движение в регионе

27 декабря в 15:06 230 просмотров

27 декабря в Москве на государственном совете РФ под председательством президента Владимира Путина обсудили вопрос развития волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В мероприятии принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава государства поблагодарил добровольцев за их деятельность и бескорыстное участие в судьбах людей.

«Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками и обязательно будет продолжена. Правительство подготовило, уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года», — сказал он.

Владимир Путин отметил, что нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт, навыки.

В Пензенской области вопросам поддержки добровольцев уделяется большое внимание, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Наши волонтеры, которых в регионе насчитывается около 10 тысяч человек, проявили себя в разных сферах, оказывали помощь по многим направлениям. Особую благодарность заслужила помощь добровольцев во время проведения Чемпионата мира по футболу», — напомнил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, сегодня среди молодежи есть большой запрос на участие в социальных проектах.

«Наши ребята отлично справляются с любой, даже самой сложной работой. Поэтому и в следующем году, и впоследствии добровольческое движение в Пензенской области будем развивать», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/129761/

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