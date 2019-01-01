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Кувайцев: Мы сделаем новую схему организации дорожного движения

1 января в 09:12 98 просмотров
, а в рамках преобразований — предусмотреть специальные полосы для автобусов. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Экспресс» Альбины Баишевой.

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В Пензе планируют усовершенствовать схему движения общественного транспорта, а в рамках преобразований — предусмотреть специальные полосы для автобусов. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Экспресс» Альбины Баишевой.

«Мы сейчас делаем новую схему организации дорожного движения. И в том числе предусматриваем выделение специальных полос для общественного транспорта. Но в некоторых местах это будет сделать сложно, и связано это будет не с нежеланием, а с огромными капитальными вложениями», — сказал мэр.

В качестве примера Виктор Кувайцев навал ул. Лермонтова. По его словам, в ближайших планах — сделать заездной карман для общественного транспорта у пединститута, однако желание жителей расширить дорогу до четырех полос реализовать будет затруднительно.

«Это будет связано со сносом зеленых насаждений, с изъятием земельных участков, в том числе — находящихся в федеральной собственности», — пояснил он.

И такая проблема касается еще нескольких улиц, где две полосы, и то неполноценные. Чтобы их расширить, отметил глава горадминистрации, надо проводить работу с собственниками домов, стоящих вдоль дороги.

«Тогда [когда застраивались улицы], к сожалению, никто не предусмотрел перспективу развития. Можно договариваться с собственниками, но это, опять же, деньги», — сказал он.

Напомним, в Пензе изменением схемы движения общественного транспорта занимается специальная рабочая группа. Она анализирует предложения как жителей, так и перевозчиков.


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