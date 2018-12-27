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Пензенец в Подмосковье дрифтовал у воинского мемориала

27 декабря в 15:39 346 просмотров

Жителя Пензенской области поймали полицейские за катание на автомобиле около памятника Воину-освободителю.

В дежурную часть МВД поступил звонок с сообщением о том, что автомобиль маневрирует у воинского мемориала. После розыскных мероприятий удалось установить, что водителем был 19-летний пензенец.

Молодой человек на арендованной иномарке въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем, который расположен в Люберцах на Октябрьском проспекте. Парня доставили в отделение и составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России «Люберецкое».

Теперь пензенцу грозит штраф в 2500 рублей или арест на 15 суток.


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