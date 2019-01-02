Мэр Пензы рассказал о следующем этапе реконструкции набережной

Будет ли продолжен ремонт набережной Суры в Пензе, и какие работы будут выполнены в ближайшее время. Об этом рассказал глава администрации города Виктор Кувайцев в эфире «Эхо Пензы» (12+).

По словам мэра, сейчас завершается работа по обустройству амфитеатра на склоне у «Ростка». Так как он будет выполнен в дереве, пока тепляки, установленные для его защиты, убирать не будут. Следующим этапом станет мощение прогулочной зоны на верху набережной.

«На это уйдет порядка 100 млн рублей. Как только пройдут конкурсные процедуры, мы к этой работе приступим», — сообщил Виктор Кувайцев.

Кроме того, началась работа по переносу сетей и Шелоховского коллектора в районе набережной, а также организации современных очистных сооружений в районе Бакунинского моста.

«Проектно-сметная документация по сетям готова, находится на экспертизе. На эти работы потребуются солидные деньги, особенно на перекладку коллектора и установку очистных сооружений, но поэтапно это реализуем. Мы сделали уже переврезки запорной арматуры в районе «Ростка». Сам водовод пойдет по зеленой зоне, там же будет и Шелоховский коллектор», — пояснил он.