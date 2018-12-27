Региональные координаторы отчитались о реализации проектов

Координатор проекта «Новая школа», министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что в 2018 году в Верхнем Ломове и пензенском микрорайоне Шуист появились новые школы. Также в областном центре — новый детский сад.

«Ведется интенсивное строительство еще пяти дошкольных образовательных организаций, которые планируется ввести в эксплуатацию в будущем году. Также в 2019-м продолжится действие региональной программы капитального ремонта школ на территориях муниципальных образований, в первую очередь, в сельской местности, а также в городах.

Продолжается обновление парка школьных автобусов. Особое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов. Более 5 тысяч учителей Пензенской области повысили квалификацию в 2018 году. Как итог — улучшение результатов сдачи единого государственного экзамена, которых добились выпускники школ 2018 года», — сказал он.

Владимир Полукаров, региональный координатор проекта «Старшее поколение», заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области отметил, что на сегодняшний день очередей в стационарные организации социального обслуживания региона нет. Все, кто нуждается в постоянной помощи и социальной поддержке, ее получают в полной мере.

Региональный координатор проекта «Культура малой родины», художественный руководитель Областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков подчеркул, что ремонт в домах культуры, который проведен в 2018 году, преобразил внешний и внутренний облик учреждений. У театров, по его словам, появилась возможность ставить спектакли с применением нового сценического, звукового и светового оборудования.

«В Пензенской области на протяжении нескольких лет работа в рамках проекта «Детский спорт» ведется системно. И мы по праву являемся одними из лидеров по развитию детского спорта по различным направлениям. В своей работе мы руководствуемся главными задачами — сохранить и укрепить здоровье наших детей, сформировать у подрастающего поколения здоровый образ жизни», — сказала Лариса Рябихина, региональный координатор проекта «Детский спорт», руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

«На особом контроле ежегодно находится вопрос организации летнего отдыха детей. Наши депутаты в течение всего оздоровительного периода выезжали в лагеря, проверяли качество проживания, питания и организации досуга детей в городских и загородных лагерях. В следующем году все это мы продолжим», — отметила Ольга Чистякова, региональный координатор проекта «Народный контроль», депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области.

Региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда», депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна сообщила, что в 2018 году работа была направлена на обеспечение доступности социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для обучения, развития творческих способностей, осуществления трудовых прав данной категории граждан. Многое удалось сделать.

Депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Юлия Лазуткина напомнила, что Пензенская область вновь названа в числе лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и получила федеральную награду.

«Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2018 год составили свыше шести млрд рублей. Всего построено и отремонтировано 540 км, из них региональных и межмуниципальных автодорог — свыше 286 км. Наша задача — привести дороги в нормативное состояние. Эта задача поставлена российским регионам президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — сказала она.