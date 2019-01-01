Стоимость нового фонтана в Пензе назовут в январе

В Пензе готовятся к реконструкции фонтана на ул. Московской и прилегающей территории. Техническое задание готово и одобрено, сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Изначально речь шла лишь о новом фонтане, но стало очевидно, что и близлежащая территория нуждается в кардинальном обновлении.

«Было принято решение сделать единый проект с благоустройством территории. Техническое задание одобрили на градостроительном совете, была запущена процедура определения подрядчика по изготовлению проектно-сметной документации. Сейчас и эта фаза завершена. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы провести работы по благоустройству территории и монтажу нового фонтана», — сообщил Виктор Кувайцев в эфире «Эха Пензы» (12+).

Сколько будет стоить проект, станет известно в январе, добавил мэр. Исходя из озвученной суммы будет определяться источник финансирования.