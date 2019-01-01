5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда
«Пенза-Пресс» выяснило, как чаще всего чиновники поздравляют с Новым годом
Дед Мороз на внедорожнике создает новогоднее настроение пензенцам
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы после празднования Нового года оставили меньше мусора
В преддверии Нового года Арбеково затопило нечистотами
Пензенцы могут помочь бездомным животным, собирая крышки
В Пензенской области на 86% увеличили финансирование лечения онкобольных
В Пензе с 1 января подорожают школьные обеды
Кувайцев: Мы сделаем новую схему организации дорожного движения
Пензенцам предлагают пробежаться утром 1 января
Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили зимнему отдыху в Спутнике
Как будут работать пензенские поликлиники в новогодние праздники
Леонид Левин пожелал пензенцам в новом году благополучия

Стоимость нового фонтана в Пензе назовут в январе

1 января в 11:49 222 просмотра
, сообщил мэр Виктор Кувайцев.

" data-title="Стоимость нового фонтана в Пензе назовут в январе — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе готовятся к реконструкции фонтана на ул. Московской и прилегающей территории. Техническое задание готово и одобрено, сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Изначально речь шла лишь о новом фонтане, но стало очевидно, что и близлежащая территория нуждается в кардинальном обновлении.

«Было принято решение сделать единый проект с благоустройством территории. Техническое задание одобрили на градостроительном совете, была запущена процедура определения подрядчика по изготовлению проектно-сметной документации. Сейчас и эта фаза завершена. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы провести работы по благоустройству территории и монтажу нового фонтана», — сообщил Виктор Кувайцев в эфире «Эха Пензы» (12+).

Сколько будет стоить проект, станет известно в январе, добавил мэр. Исходя из озвученной суммы будет определяться источник финансирования.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...