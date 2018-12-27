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В Пензе дружинники выявили около 1200 административных правонарушений

27 декабря в 16:35 212 просмотров
, на котором подвели итоги 2018 года.

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В администрации Пензы 27 декабря прошло заседание штаба народных дружинников, на котором подвели итоги 2018 года.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Олег Викулов рассказал, что за год дружинники провели более 2200 рейдов.

«С их помощью раскрыто три преступления и выявлено 1178 административных правонарушений», — сказал он.

В ходе рейдов проверяли условия, в которых живут несовершеннолетние, их занятость в свободное от учебы время, выявляли притоны, дружинники следили за порядком на улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на заседании переизбрали командира Народной дружины города. Большинство голосов отдали за Вячеслава Крусева.


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