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Бывший коммунальщик Пензы Андрей Гришин преобразился к Новому году

27 декабря в 16:46 354 просмотра

Бывший начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин сильно похудел. Своими успехами он похвастался на странице в Facebook.

Андрей Гришин отметил, что ему удалось скинуть 20 килограммов и поблагодарил своего тренера.

«Очень серьезный тренер, который всегда знает, что ты можешь больше», — написал он и приложил снимок из серии «до и после».

Однако пользователи в комментариях отметили, что Андрей Гришин до похудения им нравился больше.

«Большой вес — проблемы со здоровьем», — откликнулся экс-чиновник.

Напомним, Андрей Гришин сообщил о своем уходе из мэрии 1 августа. Несмотря на то, что он был одним из самых молодых сотрудников горадминистрации, многие отмечали его компетентность.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com

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