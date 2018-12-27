В Пензе подготовили эскизы по проекту горнолыжного комплекса

В мэрии Пензы прошло заседание Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству. Одним из вопросов стало строительство в городе горнолыжного комплекса.

Глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил, что закончены работы по формированию схемы, проведению межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка, предполагаемого под строительство объекта.

«Разработан альбом эскизных решений по проекту, включающий в себя видовые кадры фасада главного корпуса, ситуационный план, отображающий местоположение комплекса относительно карты областного центра, а также генеральный план объекта. Кроме того, в альбом эскизных решений внесены подробные схематические планы всех этажей здании», — цитирует его слова пресс-служба мэрии.

Ранее стало известно, что на строительство комплекса Пенза получит субсидию — 900 тысяч рублей. Софинансирование из городского бюджета составит 100 тысяч рублей. Когда начнется строительство, пока неизвестно.