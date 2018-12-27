В России прогнозируют падение доходов жителей

В 2019 году реальные доходы россиян могут упасть. Это связано с тем, что рост зарплат сходит на нет и по итогам следующего года может составить 1,5%.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на доклад Центра развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». По словам экспертов, тренд уже начал проявляться. Реальные доходы россиян по итогам ноября уже упали на 0,1% в годовом выражении.

«В третьем квартале 2018 года вслед за снижением темпов роста реальной заработной платы наблюдалось замедление динамики реальных располагаемых доходов населения по сравнению с первым полугодием. Но если темп прироста реальной заработной платы за 11 месяцев все равно остается на высоком уровне — 7,4%, то темп прироста реальных располагаемых доходов населения в январе-ноябре стал отрицательным», — отмечают аналитики центра.

О падении реальных доходов в середине декабря сообщили в Росстате. В месячном выражении по итогам ноября реальные доходы россиян упали на 2,9%, а в годовом — на 0,1%. Таким образом, отмечает «Лента.ру», весь положительный эффект от роста зарплат в 2018 году был нивелирован.