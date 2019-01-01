В Пензенской области на 86% увеличили финансирование лечения онкобольных

Как отметила директор регионального ТФОМС Елена Аксенова, более чем в два раза вырастет число схем химиотерапевтического лечения (было 425, а станет 1000). Это позволит индивидуально подойти к подбору схем лечения.
Увеличится бюджет на лечение больных и в дневном стационаре.
«В контроле за оказанием медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями будет применяться новая система. Функциональные обязанности по данному направлению возложены на страховых представителей третьего уровня — специалистов-экспертов страховых медицинских организаций, имеющих медицинское образование, специальную подготовку и опыт», — пояснила Елена Аксенова.
Она добавила, что для пациентов с онкологическими заболеваниями установлен срок ожидания госпитализации, а также срок проведения компьютерной томографии ангиографии в 14 календарных дней вместо действовавших ранее 30.
На 2019 год запланировано 1000 исследований для диагностики новообразований современным методом позитронно-эмиссионной томографии.