Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье

Tele2 подводит итоги конкурса «Кино по другим правилам» в рамках проекта компании Disney в России и СНГ «Счастье — это…». Проект помогает начинающим кинематографистам исполнить свою мечту — создать полнометражный фильм для большого экрана. Победитель номинации Tele2 Николай Шишкин прошел обучение в Московской школе кино и снял одну из новелл киноальманаха.

Итогом проекта компании Disney «Счастье — это…» станут семь историй о счастье -киноальманах (6+) выйдет в широкий прокат 1 апреля 2019 года. Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга получил возможность снять короткометражку по «другим правилам» и стать соавтором одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.

Николай Шишкин снял новеллу (6+) под рабочим названием Allegro moderato в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney. Это история о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение капризного маэстро, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки прошли у знаменитой гостиницы «Англетер» и в Государственной капелле Санкт-Петербурга. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и руководить коллективом из 80 человек.

«Работать в проекте «Кино по другим правилам» было комфортно, интересно и сложно одновременно. Киношникам не привыкать к тяжелому графику, а вот для новичка работа в три ночные смены подряд — настоящий вызов. Проект Tele2 и Disney позволил погрузиться в атмосферу киномира. Как начинающий режиссер я мог почувствовать, как важно выполнять рутинные действия четко и слаженно, но при этом сохранять вдохновение и импульс к творчеству. Я увидел, как работают профессионалы и как Владимир Грамматиков не оставляет без внимания ни одну деталь. Киноальманах рассказывает о счастье, и, работая на площадке, я сформулировал позицию для себя: счастье — это здесь и сейчас», — рассказал победитель конкурса Tele2 «Кино по другим правилам» Николай Шишкин.

Проект Disney «Счастье — это…» стартовал в июне 2017 года и включал шесть конкурсов. В профессиональных состязаниях могли принять участие начинающие кинематографисты, а во всенародных — все поклонники кино. В ходе нескольких этапов эксперты отбирали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Tele2 учредила собственную номинацию «Кино по другим правилам».

Чтобы принять участие в конкурсе оператора «Кино по другим правилам», абоненты Tele2 должны были выбрать на сайте проекта один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. Tele2 предлагала снять на основе этой истории пятиминутное видео на смартфон. Авторитетное жюри проекта «Счастье — это…» отобрало пять лучших авторов в рамках конкурса оператора. Они прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили работы перед экспертами. Автор лучшей из них стал сорежиссером одной киноновеллы.

Работы всех участников проекта «Счастье — это…» оценивали мэтры киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

«Раньше мы приглашали только непрофессиональных актеров в кадр, а экспериментировать с режиссерами не рисковали. Однако оператор Tele2 провел серьезный конкурс, и победа в проекте — это огромный импульс для творчества Николая. Я сразу вижу, когда человек действительно устремлен к своей цели. Он не просто пришел на съемки в роли наблюдателя, а с желанием расти и развиваться в этой сфере. Я уверен, что для него это была очень полезная практика: как минимум появилось понимание, что такое кинопроцесс. Мы сняли эпизод, в котором я играл как актер, а он работал как режиссер. Важно, что Николай по-настоящему хотел снимать кино, и у него все получилось», — отметил режиссер и креативный продюсер компании Disney в России и СНГ Владимир Грамматиков.