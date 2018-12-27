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В Пензенской области на доступную среду направили почти 30 млн руб

27 декабря в 17:47 156 просмотров
«Доступная среда в Пензенской области» адаптировали 20 объектов.

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В 2018 году в рамках программы «Доступная среда в Пензенской области» адаптировали 20 объектов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на реализацию программных мероприятий направлено 20,8 млн рублей: из них федеральных 14,7 млн руб., областных — 5,1 млн рублей, внебюджетные средства составили 1 млн рублей.

На эти деньги обустраивали пандусы, оборудовали санитарно-гигиенические комнаты, устанавливали системы средств информации, приобретались дидактические игры и др. Кроме того, ряд сайтов адаптировали с учетом потребностей инвалидов по зрению.

Так, в областном драмтеатре в большом зрительном зале установили оборудование для показа спектаклей с тифлокомментированием и субтитрированием, в спортивно-адаптивной школе купили транспортное средство с подъемным устройством для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фотография: скнришот - https://pixabay.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B5-3105017/

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