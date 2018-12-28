В Рамзае открылся обновленный дом культуры (видео)

В селе Рамзай Пензенской области открылся отремонтированный дом культуры. Его выполнили по региональной программе и в итоге от прежнего ДК остались только стены. Как говорят педагоги и дети, раньше в доме культуры было холодно, среди прежних проблем также — плохое освещение.

В рамках открытия обновленного дома культуры прошел большой концерт. За последние пару месяцев учеников в хореографическом кружке, отмечает руководитель, стало больше. Ведь теперь занятия будут проходить в теплых, светлых залах. Температура после ремонта — строго выше плюс 20 градусов.

«Было холодно и темно, даже на сцене было катастрофически мало света, а сейчас все замечательно — новые кресла и окна, шикарный звук и освещение», — отметила руководитель хореографических кружков Наталья Мурашкина.

«Проведены капитальные работы кровли, фасада, заменены окна, двери, сантехника, отремонтирована сцена, покрашены все стены», — рассказала начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Мокшанского района Юлия Бочкарева.

Классы фортепиано, библиотека и небольшой музей. В рамзайском доме культуры работают десять кружков, в которых занимаются и дети, и пожилые люди. Более того — ходят и воспитываются туда поколениями.

Столь необходимый ремонт длился четыре месяца, на него выделили шесть миллионов рублей. От прежнего здания остались только стены.

Рамзайский дом культуры отремонтировали по региональной программе, принятой по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Кроме Рамзая в 2018 году закончился ремонт еще в двух домах культуры Мокшанского района — в селе Михайловка и Богородское. Их уже отремонтировали, в основном, на федеральные средства, сообщает телеканал «Экспресс».