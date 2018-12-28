В Пензе в 2019 году откроют музей театра (видео)

Пензенский областной драматический театр готов подвести итоги. За год на сцене прошло более 400 различных представлений. С премьерами и основным репертуаром в 2018 году познакомились более 136 тысяч пензенцев. Среди самых популярных направлений — русская и зарубежная классика, пьесы для детей и современная актуальная драматургия.

Сложный, но красочный, богатый на премьеры и неординарные проекты 2018 год. Восемь премьер, из них пять прошли на большой сцене, и три — на малой. И многие — это, скорее, неожиданные постановки.

Так можно сказать о спектакле режиссера из Москвы Екатерины Петровой «Наедине со всеми» (16+). Он родился в творческой лаборатории международного театрального фестиваля «МаскерадЪ» (16+) и уже несколько месяцев пользуется оглушительным успехом у зрителей. Среди премьер — и постановка «Васса и другие» (16+) по пьесе Горького, «Хорошая» (16+) Михайловой и Исаевой. Помимо репертуара, театр готов похвастать и обновлением своей материально-технической базы.

«Мы отремонтировали кровлю, получили в подарок от губернатора Пензенской области новый автобус на 35 мест. Также было выделено полтора миллиона рублей на приобретение 15 комплектов головных микрофонов», — сказал директор Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Александр Фомин.

Артисты драматического театра в 2018-м вышли за рамки страны. Пензенские спектакли по достоинству оценили на международных фестивалях «Театральный дивертисмент» в Израиле, «Российские театральные сезоны на Кипре», а также в Австрии и Венгрии. Грядущий год, объявленный Годом театра, обещает быть для пензенского драматического не менее насыщенным.

«Начнем со спектакля, который называется «Свадьба Кречинского» (12+) Сухово-Кобылина. Он делается специально для фестиваля «МаскерадЪ», который пройдет уже в третий раз. В следующем году будет юбилей Василия Конопатина, он выбрал для постановки комедию Ивана Сергеевича Тургенева «Нахлебник» (12+)», — рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

В 2019 году для зрителей откроют музей театра. Его экспонатами станут декорации, костюмы и реквизит из пензенских постановок. Ждут в труппе драматического театра и новые лица, сообщает телеканал «Экспресс».