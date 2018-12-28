Мэр Кузнецка на новогоднем приеме наградил отличившихся горожан (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области прошел новогодний прием главы администрации Сергея Златогорского. Его гостями стали лучшие работники и специалисты городских предприятий и организаций. Труд каждого из них был отмечен по достоинству.

Уходящий 2018 год для Кузнецка, по мнению главы администрации города, был удачным практически во всех сферах. И в этом, прежде всего, заслуга самих горожан. В фойе кузнецкого музейно-выставочного центра собрались лучшие представители городского сообщества на традиционный новогодний прием.

«Здесь собрались люди, у которых все в порядке с совестью, которые привыкли и умеют хорошо работать, заботятся о детях. Говорю это от души, потому что каждый день вижу их в трудовых и творческих коллективах, когда они посещают образовательные учреждения и среди молодежи», — рассказал Сергей Златогорский.

В зале — работники учреждений культуры, социальной защиты, тренеры, предприниматели, представители рабочих профессий, а также специалисты областной системы здравоохранения.

«Главное — любовь к профессии, а также уверенность, что ты кому-то нужен, твоей помощи кто-то ждет. Тружусь ради блага горожан», — отметила заведующая терапевтическим отделением кузнецкой межрайонной больницы Ольга Красикова.

Однако больше всего на приеме оказалось педагогических работников. Их личные достижения тесно связаны с успехами их воспитанников.

«2018 год мне запомнился тем, что я вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Воспитай гражданина» (0+). Также недавно были соревнования «Золотая стрелка», где мои ученики заняли первое и второе места», — рассказал преподаватель ОБЖ школы № 14 Кузнецка Юрий Дергунов.

Каждый из участников приема был удостоен награды. Особо был отмечен труд более 60 человек. Также благодарственные письма на новогоднем приеме получили и победители конкурса на лучшее оформление организаций, учреждений и предприятий к Новому году, сообщает телеканал «Экспресс».