Жители улицы 8 Марта боятся встретить Новый год в холоде (видео)

Жители дома номер по улице 8 Марта, 7 опасаются встретить Новый год в холоде. В двух подъездах, по словам людей, практически с начала отопительного сезона нет тепла. В чем причина, жители пытались получить ответ от управляющей компании.

Теплые кофты, ингаляторы и испорченное новогоднее настроение. Семья Марии Балахонской практически с начала отопительного сезона живет без тепла в детской комнате. Высокие температуры фиксируют только медицинские градусники у простуженных от холода людей.

«С младшим мы вообще практически не ходим в садик, в декабре были только три раза. Оба кашляют, но школу все же не хочется пропускать. Здесь невозможно находиться, особенно утром, встаешь, заходишь, а тут как в вытрезвителе», — рассказала она.

Это проблема не одной семьи. Отопления нет в квартирах первого и второго подъездов. У всех остальных жильцов — горячие батареи. В часть квартир тепло поступает не во все комнаты. По словам жителей, столь длительные заморозки они переживают впервые.

«Три месяца уже нет отопления. Во второй детской холодно, в спальне родителей вообще ледяные батареи, тепло только на кухне. Никто не знает, в чем дело, вопрос не решается, а мы замерзаем», — сказала жительница Пензы Галина Можарова.

«Мы платим одинаково, но тепла не видим, ни о каком перерасчете не идет речь, боремся с проблемой ровно три месяца», — пожаловалась жительница дома по улице 8 Марта, 7 Дарья Шокорова.

Вопрос начал решаться лишь недавно. Представители управляющей компании вместе со специалистами Госжилстройтехинспекции замерили температуру во всех квартирах дома. В большинстве замерзающих комнат она не поднимается выше плюс 16 градусов.

«Нас уведомили «Т Плюс», а мы, в свою очередь, МКП «Теплоснабжение». Составили акт, замерили температуру и давление, которое оказалось недостаточным. Выяснилось, что параметры теплоносителей недостаточны. Кормят «завтраками», а так, пока не вмешалась жилищная инспекция, вопрос не решался», — рассказал главный инженер управляющий компании «Жилье-26» Сергей Новиков.

Ссылки управляющей организации на ресурсников — неслучайны. За показатели на теплоносителях, в частности, давление и градусы тепла, отвечают именно они. Как добавил главный инженер, тепло появится в квартирах лишь в случае, если ресурсоснабжающая компания повысит давление и температуру до 81 градуса.

Кстати, аналогичные жалобы на низкие температуры, заметили в управляющей компании, к ним поступают десятками. Проблемы с теплоносителем есть и у жителей домов по улицам Вяземского, Фурманова и Карпинского, сообщает телеканал «Экспресс».

Свое видение ситуации в ресурсоснабжающей организации пообещали изложить телеканалу «Экспресс» в самое ближайшее время.