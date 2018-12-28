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В школах начнут изучать присоединение Крыма к России

28 декабря в 09:18 176 просмотров

Учащиеся российских школ начнут изучать на уроках истории присоединение Крыма в состав РФ.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минпросвещения, главу о событиях на Украине в 2014 году добавят в учебники до конца следующего года. Сейчас некоторые пособия уже содержат подобные сведения, однако эксперты считают, что не все они соответствуют действительности.

Для достоверного изложения новейшей истории была создана рабочая группа, состоящая, в том числе из депутатов Госсовета Крыма, историков и очевидцев событий того периода. Подготовленный документ передали в Министерство образования и науки России.


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