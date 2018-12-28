Мокшанская прокуратура заинтересовалась карьерой сына чиновницы

Установлено, что в 2009 году директор центра взяла на должность начальника отдела своего сына. Неоднократно он совмещал несколько должностей, пока не было штатных сотрудников.



В 2016 году чиновница подписала приказ о назначении сына ответственным за профилактику коррупционных правонарушений. В январе 2017-го должность начальника отдела изменили на «ведущий инспектор». Таким образом, мужчина стал непосредственным подчиненным матери — возник конфликт интересов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прокурор района внес представление министру труда, социальной защиты и демографии региона. В настоящее время оно находится на рассмотрении.