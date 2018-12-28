В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Водители автобусов не хотят заезжать в Арбековскую заставу — пензячка
Пензенцев приглашают на пробежку 1 января
Ленинский район Пензы признали лучшим по новогоднему оформлению
Мэр поручил до 30 декабря очистить улицы Пензы от снега
Пензенского ребенка эвакуируют из Ирака
Жители улицы 8 Марта боятся встретить Новый год в холоде
Мэр Кузнецка на новогоднем приеме наградил отличившихся горожан
Пензенцы надеются на снижение цен на яйца после праздников
Средний размер пенсий в Пензенской области превысит 13 тысяч рублей
В Пензенской области на доступную среду направили почти 30 млн руб

Мокшанская прокуратура заинтересовалась карьерой сына чиновницы

28 декабря в 09:21 352 просмотра

Прокуратура обнаружила нарушения после проверки в Центре занятости населения Мокшанского района Пензенской области.

Установлено, что в 2009 году директор центра взяла на должность начальника отдела своего сына. Неоднократно он совмещал несколько должностей, пока не было штатных сотрудников.

В 2016 году чиновница подписала приказ о назначении сына ответственным за профилактику коррупционных правонарушений. В январе 2017-го должность начальника отдела изменили на «ведущий инспектор». Таким образом, мужчина стал непосредственным подчиненным матери — возник конфликт интересов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прокурор района внес представление министру труда, социальной защиты и демографии региона. В настоящее время оно находится на рассмотрении.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...