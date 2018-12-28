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Пензенского ребенка эвакуируют из Ирака

28 декабря в 09:37 202 просмотра
, в том числе — в Пензу.

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30 декабря из Ирака на Родину вернут 30 детей, в том числе — в Пензу.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка — из Чечни, по одному — из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал он в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров отметил, что возвращение детей домой — это результат большого труда. Он поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

На сегодняшний день больше двух тысяч российских женщин и детей ждут возвращения на Родину. В Ирак их привезли мужья и отцы, которые попали под влияние террористических организаций, пишет портал etokavkaz.ru.


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