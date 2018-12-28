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Мэр поручил до 30 декабря очистить улицы Пензы от снега

28 декабря в 09:49 192 просмотра
, основным вопросом которого стало благоустройство городских улиц.

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28 декабря в администрации Пензы прошло оперативное совещание, основным вопросом которого стало благоустройство городских улиц.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что до Нового года нужно максимально привести территории в порядок и поручил до 30 декабря вывести снег с улиц.

«Выходные дни — для жителей, а коммунальные службы должны усиленно работать», — сказал он.

Глава администрации отметил, что возле торговых центров, магазинов, автосалонов и некоторых других предприятий лежат большие снежные массы.

«Следует поговорить с руководителями, в том числе — тех организаций, у которых есть техника, попросить вывезти снег с прилегающих территорий. Если не сделать это сейчас, то в канун праздника снежные массы будут передвинуты на проезжую часть и тротуары, при этом уже после того, как «Пензадормост» закончит уборку дорог», — подчеркнул он.

Также Виктор Кувайцев сказал, что снег в городе чистят всю ночь до шести утра, результат этой работы заметен, сообщили в пресс-службе горадминистрации.


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