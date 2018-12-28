Путин предложил губернаторам стать волонтерами

Президент России Владимир Путин заявил о том, что власть должна на личном примере показать стремление помочь людям, присоединившись к волонтерским проектам.

Как сообщают «Известия», глава государства на заседании Госсовета подчеркнул, что поддержка добровольчества обязательно будет продолжена, а проверенные НКО должны получить доступ к финансированию из бюджета. Он предложил губернаторам присоединиться к движению волонтеров, тем самым оказав им поддержку.

«Прошу вас присоединяться к таким проектам, которые реализуются волонтерами в ваших регионах. Но, естественно, главное, чтобы это участие было не показным, а искренним и действенным», — подчеркнул президент.

Он пошутил, что некоторые главы субъектов и так «в силу огромного количества обязанностей, которые они выполняют, и уровня заработной платы, в известной степени являются волонтерами».