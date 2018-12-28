Ленинский район Пензы признали лучшим по новогоднему оформлению

28 декабря в мэрии Пензы наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление.

Награды вручил глава администрации Виктор Кувайцев на последнем аппаратном совещании в этом году.

«Мы вместе готовились, проведена серьезная работа по оформлению городских улиц к новогодним и рождественским праздникам. Хотелось бы сделать больше, чтобы неохваченных микрорайонов Пензы не осталось, поэтому в следующем году мы обязательно продолжим украшать территории», — отметил мэр.

Праздничное оформление улиц оценивала специальная комиссия. Победителем стал Ленинский район. Виктор Кувайцев вручил главе администрации Надежде Москвитиной Почетную грамоту и сообщил, что призом станет полмиллиона рублей на благоустройство района.

Второе место поделили Первомайский и Октябрьский районы, третье занял Железнодорожный. Каждому из них направят по 300 тысяч рублей.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех за работу и отметил, что благодаря совместным усилиям город стал ярче, сообщает пресс-служба мэрии.