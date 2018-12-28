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Пензенцев приглашают на пробежку 1 января

28 декабря в 11:03 112 просмотров
«Муромская дорожка-2019», а именно — к утренней 10-километровой пробежке и тренировке по кекусин-кан.

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1 января пензенцам предлагают присоединиться к миссионерско-спортивной акции «Муромская дорожка-2019», а именно — к утренней 10-километровой пробежке и тренировке по кекусин-кан.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, инициатором акции является федерация кекусин-кан каратэ-до региона. Мероприятие начнется в 10.00 с молебна в храме святых Петра и Февроньи, затем пензенцев пригласят на пробежку и тренировку. Праздник завершится чаепитием и просмотром фильма.

Акцию проводят уже четыре года, сегодня она является международной. К ней присоединились более 30 российских городов России и несколько тысяч участников разных возрастов, а также десятки спортклубов.

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/зима-снег-холодный-уайт-текстура-260817/

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