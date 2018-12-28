Пензенцев приглашают на пробежку 1 января

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, инициатором акции является федерация кекусин-кан каратэ-до региона. Мероприятие начнется в 10.00 с молебна в храме святых Петра и Февроньи, затем пензенцев пригласят на пробежку и тренировку. Праздник завершится чаепитием и просмотром фильма.
Акцию проводят уже четыре года, сегодня она является международной. К ней присоединились более 30 российских городов России и несколько тысяч участников разных возрастов, а также десятки спортклубов.
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