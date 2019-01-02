Дороги-2019. Где в Пензенской области уничтожат выбоины

В 2019 году Пензенская область продолжит реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД). В региональном министерстве строительства и ЖКХ ИА «Пенза-Пресс» рассказали, какие улицы станут ровнее в следующие 12 месяцев.

В 2019 году по проекту БКД ремонт будут проводить на двух категориях объектов: дорогах в пределах Пензенской агломерации, дорогах регионального и межмуниципального значения.

В общей сложности, на эти цели направят 3 838 969 000 рублей, из них 772 900 000 — федеральные деньги, 3 066 069 000 — региональные.

Дороги регионального и межмуниципального значения

Дороги Пензенской агломерации

На интерактивных картах можно увидеть, какие улицы будут отремонтированы.

Заречный

Засечный сельсовет

Богословский сельсовет

Золотаревское сельское поселение

В Пензе планируется привести в порядок сотни улиц. Однако пока списки предварительные, точное число участков станет известно после проведения торгов.

Благодарим пресс-службу министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области за помощь в подготовке материала.