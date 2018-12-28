В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Директор Госмузея спорта: Пензе предстоит найти своих супергероев
Белозерцев: Мы найдем оптимальное решение по «мусорной реформе»
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Уроженка Краснодарского края приехала в Пензу, чтобы обманывать людей
Жительница Пачелмского района отомстила соседке, украв паспорт
Пензенец продавал бензин фирмы и попал под статью
Городищенский злодей залез к однокласснику под матрас
Молодой пензенец может сесть за пьяную езду
Не хватило сил до дома. Пьяный пачелмец ворвался спать к односельчанке
В Пензе главбух «обула» директора почти на миллион
Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги
Квартиру сердобчанки обчистили перед Новым годом
Желая обогатиться, пензенский сотрудник колонии попал в западню

В Пензе при задержании дебошира вскрылись любопытные подробности

28 декабря в 11:32 54 просмотра
, на место выехала группа задержания.

" data-title="В Пензе при задержании дебошира вскрылись любопытные подробности — Пенза-пресс, рунет за день">

В одном из пензенских магазинов на ул. Егорова сработала тревожная кнопка, на место выехала группа задержания.

Управляющий торговой точки сообщил, что нетрезвый мужчина вел себя вызывающе: ругался матом и оскорблял сотрудников магазина. Он вызвал помощь, чтобы успокоить дебошира. Об этом рассказали на страничке пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области «ВКонтакте».

Росгвардейцы задержали пензенца на месте. Им оказался 41-летний мужчина. Пока устанавливали его личность, стражи порядка проверили мобильный озорника. Выяснилось, что телефон находится в розыске с августа 2018 года.

Мужчину передали полицейским.

Фотография: скриншот - https://vk.com/rosgvardpenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...