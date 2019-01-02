Пензенский минэк спросит бизнесменов об экспортных интересах

Как сообщает пресс-служба минэкономики, опрос нужен, чтобы установить, какие направления экспорта наиболее интересны предпринимателям, в каких международных выставках они хотят принять участие. Также бизнесмены смогут внести предложения по улучшению мер поддержки внешнеэкономической деятельности и рассказать о проблемах.

В опросе смогут поучаствовать юрлица, индивидуальные предприниматели.

«Такой формат работы позволяет нам делать упор непосредственно на те направления, которые востребованы у экспортно-ориентированных компаний», — прокомментировал министр Сергей Капралов.

По его словам, в 2019 году на организацию бизнес-миссий, международных выставок и ярмарок, реализацию образовательной программы «Школа экспорта», а также проведение различных мероприятий по этому направлению предусмотрено более 40 млн рублей.

Пройти опрос (18+) можно, кликнув по ссылке.