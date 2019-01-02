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Пензенский минэк спросит бизнесменов об экспортных интересах

2 января в 11:10 230 просмотров
, посвященные экспортной деятельности в регионе.

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Министерство экономики Пензенской области запускает опрос, посвященные экспортной деятельности в регионе.

Как сообщает пресс-служба минэкономики, опрос нужен, чтобы установить, какие направления экспорта наиболее интересны предпринимателям, в каких международных выставках они хотят принять участие. Также бизнесмены смогут внести предложения по улучшению мер поддержки внешнеэкономической деятельности и рассказать о проблемах.

В опросе смогут поучаствовать юрлица, индивидуальные предприниматели.

«Такой формат работы позволяет нам делать упор непосредственно на те направления, которые востребованы у экспортно-ориентированных компаний», — прокомментировал министр Сергей Капралов.

По его словам, в 2019 году на организацию бизнес-миссий, международных выставок и ярмарок, реализацию образовательной программы «Школа экспорта», а также проведение различных мероприятий по этому направлению предусмотрено более 40 млн рублей.

Пройти опрос (18+) можно, кликнув по ссылке.

Фотография: источник- https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-3327336/

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