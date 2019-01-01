Пензенцы могут помочь бездомным животным, собирая крышки

«Крышечка на крышу» (0+) — новый благотворительный проект центра помощи бездомным животным «Питомец». Волонтеры просят пензенцев не выбрасывать крышки от бутылок, а приносить им.

Как сообщается в группе центра «Питомец» в соцсети, у проекта — сразу две цели: сделать наш мир чище и помочь животным обрести крышу над головой. Дело в том, что «Питомец» уже несколько лет ждет, когда у него появится собственное здание.

Пластиковые крышки пензенцам предлагают приносить в пункты приема, их буду собирать и отправлять на завод по переработке пластика, а деньги копить на счету центра.

Сбор стартует после Нового года, сейчас волонтеры ищут партнеров, которые смогут установить контейнеры и людей, готовых помочь. Узнать подробности можно здесь.