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Пензенцы могут помочь бездомным животным, собирая крышки

1 января в 13:15 436 просмотров
«Крышечка на крышу» (0+) — новый благотворительный проект центра помощи бездомным животным «Питомец». Волонтеры просят пензенцев не выбрасывать крышки от бутылок, а приносить им.

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«Крышечка на крышу» (0+) — новый благотворительный проект центра помощи бездомным животным «Питомец». Волонтеры просят пензенцев не выбрасывать крышки от бутылок, а приносить им.

Как сообщается в группе центра «Питомец» в соцсети, у проекта — сразу две цели: сделать наш мир чище и помочь животным обрести крышу над головой. Дело в том, что «Питомец» уже несколько лет ждет, когда у него появится собственное здание.

Пластиковые крышки пензенцам предлагают приносить в пункты приема, их буду собирать и отправлять на завод по переработке пластика, а деньги копить на счету центра.

Сбор стартует после Нового года, сейчас волонтеры ищут партнеров, которые смогут установить контейнеры и людей, готовых помочь. Узнать подробности можно здесь.


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