Пензенцы могут помочь бездомным животным, собирая крышки

Как сообщается в группе центра «Питомец» в соцсети, у проекта — сразу две цели: сделать наш мир чище и помочь животным обрести крышу над головой. Дело в том, что «Питомец» уже несколько лет ждет, когда у него появится собственное здание.
Пластиковые крышки пензенцам предлагают приносить в пункты приема, их буду собирать и отправлять на завод по переработке пластика, а деньги копить на счету центра.
Сбор стартует после Нового года, сейчас волонтеры ищут партнеров, которые смогут установить контейнеры и людей, готовых помочь. Узнать подробности можно здесь.