Медики опубликовали статью в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, пишут РИА Новости. По их мнению, газированные напитки не только влияют на набор веса, но и значительно повышают риск развития тяжелых заболеваний почек.

Ученые в течение 15 лет наблюдали за жизнью около 3000 американцев. За указанный период 6% получили хронические заболевания почек. Выяснилось, что во многом этому способствовало употребление сладких напитков и, в частности, газировки.