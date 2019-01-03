Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?

Я очень люблю научно-популярные книги. Безумно увлекательно читать про разные органы, процессы, происходящие в организме, что вредно, что полезно. И очень часто мне задают вопрос: а насколько это вообще применимо?

Вот зачем мне, не врачу, знать, например, как функционирует кишечник или как долго создается кожный покров? Для чего знать, как именно развиваются половые органы до момента рождения маленького человечка?

Я не люблю получать знания только лишь для их получения. Вся информация применима в повседневной жизни. Просто для этого нужно понимать, что и зачем нужно делать.

Например, я хочу красивую кожу, поэтому атаковать ее внешними раздражителями (мылом, лосьонами, кремам) буду в минимальных количествах и в правильное время.

Есть еще один очевидный плюс. Это повышение общего уровня знаний о своем организме и методах его лечения. «Чтобы лечиться в наших больницах, нужно обладать действительно хорошим здоровьем», — гласит народная мудрость, которая вызывает горькую улыбку. Доли шутки в ней где-то на 50%.

Давайте честно: не все врачи одинаково компетентны. Одни продолжают искать диагнозы, которых не существует, другие читают научные труды иностранных коллег и развиваются.

Как не стать жертвой некомпетентного врача? Закончить медицинский институт? Можно обойтись без крайних мер. Можно получить необходимые элементарные знания о своем организме из книг. Именно из книг, не из интернета.

Шерстить интернет, на мой взгляд, бесполезно. Бесполезно изначально. А вот после прочтения пары-тройки книг на эту тематику вполне можно. Так у вас появится возможность отсеивать откровенный бред непрофессионалов.

Можно ли доверять книге? Если взять учебник для студентов-медиков, то сложно продвинуться дальше первой страницы и понять, что там вообще написано. Дикие слова длиной в строчку, которые даже не соединяются предлогами. Разве так кто-то общается? Это для профессионалов, тех, кто не просто читает, а разбирается в этом.

Есть известные издательства, которые публикуют много книг практически про каждый наш орган и подробно и, самое главное, понятно рассказывают, что он делает, как работает, какие могут быть проблемы, как это все лечится или не лечится.

Идя на прием к врачу, важно запастись элементарными знаниями о своем теле, чтобы не выходить из кабинета «самым больным человеком на планете» и не «бежать сломя голову сдавать тонны ненужных анализов».

Россия — страна чудес и несуществующих диагнозов. Поэтому прежде чем вам ставят то, что во всем мире не лечится, потому что и не надо, лучше прочитать про это. И не в интернете.

Доверять ли популярной научной литературе? Да, в меру. Критическое мышление должно присутствовать всегда. И все же, плюсов в сторону доверия больше.

Издательство дорожит своей репутацией, книгу проверяют врачи с мировым именем, которые так же дорожат своей репутацией, поэтому, например, диагноз «вегетососудистая дистания» в таких книгах найти сложно. Его просто не существует. Нигде, за исключением территории нашей необъятной родины.

Или ужасы лечения ОРВИ, когда назначают убойную армию из антибиотиков. Кстати, в книгах написано, что организм никакими иммуностимуляторами не стимулируется. Стимулировать иммунитет можно только болея или лекарствами, которые назначает иммунолог после сдачи анализов. Для «поднятия иммунитета» просто так таблетки не пьют.

Я не врач, но элементарные знания о своем организме у меня есть именно благодаря книгам. И когда очередной непрофессионал назначает сразу антибиотики, я слушаю, выхожу и иду к другому врачу. Ищу профессионала.

И это относится не только к сфере медицины. Это относится к любой сфере, просто в вопросах медицины подобные непрофессионалы страшны особо.

Хорошие врачи есть. Которые изучают, анализируют, переводят статьи зарубежных профессоров, которые не слепо следуют «старой школе», а которые доверяют проверенным исследованиям, достойным доверия.

И если вам нужно будет обойти десять врачей с простой простудой, обойдите 10, но не видитесь на антибиотики без крайней надобности. Антибиотики повышают сопротивляемость вовсе не иммунитета. Регулярный, бесконтрольный прием антибиотиков — это путь к беде, потому что когда вам действительно потребуется их помощь, они не помогут, к ним выработается сопротивляемость.

Все это к чему — такие книги помогают любить свой организм и на уровне любителя разбираться в вопросах своего здоровья. Перегибать палку, конечно, не стоит, и лечить себя самому не надо, но фильтровать ту информацию, которую получаете, следует.