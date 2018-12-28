При пожаре в Чаадаевке погиб мужчина

В Городищенском районе Пензенской области проводится доследсвенная проверка по факту смерти 64-летнего мужчины при пожаре.

По данным следствия, 27 декабря примерно в два часа ночи загорелся дом по улице Центральной в поселке Чаадаевка. Когда пожар потушили, на кухне нашли тело хозяина жилища. По предварительной информации, очаг возгорания находился именно в этом помещении. Точные его причины установят после проверки.

При осмотре тела погибшего обнаружили только следы ожогов. Точная причина смерти станет известна после заключения судмедэкспертов, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.