На спорт в сельских школах Пензенской области направят более 20 млн руб

21 млн рублей направят в районы Пензенской области для создания в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона, деньги на эти цели получат 15 районов. Общая сумма превысит 21 млн рублей: 19,5 млн из них — федеральные средства, 1,69 млн — областные.