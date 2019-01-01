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На спорт в сельских школах Пензенской области направят более 20 млн руб

1 января в 15:28 126 просмотров

21 млн рублей направят в районы Пензенской области для создания в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона, деньги на эти цели получат 15 районов. Общая сумма превысит 21 млн рублей: 19,5 млн из них — федеральные средства, 1,69 млн — областные.


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