Как будут работать пензенские поликлиники в новогодние праздники

31 декабря и 5 января поликлиники будут работать по расписанию субботы.

Во всех 14 медицинских учреждениях, которые относятся к ГБУЗ «Городская поликлиника», с 8.00 до 14.00 в праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи. Там можно получить рецепт на лекарства и листки нетрудоспособности, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в указанный период (с 8.00 до 14.00) будут работать контакт-центры для записи к врачам. Для взрослых: 999−130 или 8−937−431−54−40; для детей: 990−130 или 8−937−412−60−29.

Кроме того, круглосуточно жители области смогут обратиться за помощью в «скорую».