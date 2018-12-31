В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе

Так, 31 декабря маршрутки №№ 1, 5, 6, 9 м, 17, 29, 33, 77, 89, 93 будут ходит до 24 часов.

С 1 по 2 января 2019 года в рейс выйдет 30% от всех автобусов и маршруток. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня.

«В связи с проведением технических работ с 5 января 2019 года троллейбусы выйдут на линию в объеме 80% от графика выходного дня», — отметили в пресс-службе.

Также отмечено, что в преддверии праздничных дней водители прошли дополнительные инструктажи по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, порядку их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.