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В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе

31 декабря в 09:06 398 просмотров

В пресс-службе администрации Пензы сообщили об изменении графика работы общественного транспорта.

Так, 31 декабря маршрутки №№ 1, 5, 6, 9 м, 17, 29, 33, 77, 89, 93 будут ходит до 24 часов.

С 1 по 2 января 2019 года в рейс выйдет 30% от всех автобусов и маршруток. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня.

«В связи с проведением технических работ с 5 января 2019 года троллейбусы выйдут на линию в объеме 80% от графика выходного дня», — отметили в пресс-службе.

Также отмечено, что в преддверии праздничных дней водители прошли дополнительные инструктажи по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, порядку их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.


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