Скатившийся с ул. Бекешской внедорожник едва не задел пешехода. ВИДЕО

На улице Бекешской в Пензе, которая известна местным жителям крутым склоном, начался сезон «веселых горок». Очередной инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ролик пользователь Галина Арбузова разместила на своем канале в Youtube. На кадрах видно, как с горы задним ходом катится иномарка. Машина остановилась, только въехав в сугроб. В это время по дороге шла женщина, она вовремя заметила внедорожник и отошла в сторону.

«И это не смотря на то, что чистят и посыпают гору», — отметила пензячка, на доме которой установлена камера, запечатлевшая случившееся.

Ежегодно в этом месте с наступлением холодного времени года происходят ДТП. Видео становятся поводом для обсуждения в Сети.