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Скатившийся с ул. Бекешской внедорожник едва не задел пешехода. ВИДЕО

28 декабря в 14:48 754 просмотра
, которая известна местным жителям крутым склоном, начался сезон «веселых горок». Очередной инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

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На улице Бекешской в Пензе, которая известна местным жителям крутым склоном, начался сезон «веселых горок». Очередной инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ролик пользователь Галина Арбузова разместила на своем канале в Youtube. На кадрах видно, как с горы задним ходом катится иномарка. Машина остановилась, только въехав в сугроб. В это время по дороге шла женщина, она вовремя заметила внедорожник и отошла в сторону.

«И это не смотря на то, что чистят и посыпают гору», — отметила пензячка, на доме которой установлена камера, запечатлевшая случившееся.

Ежегодно в этом месте с наступлением холодного времени года происходят ДТП. Видео становятся поводом для обсуждения в Сети.

Фотография: скриншот и видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkRfmZoiVi8

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