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«Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за 2 года

28 декабря в 15:05 188 просмотров
, которые обслуживают MVNO-партнеры Tele2, превысило 1,6 млн — это более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016—2018 гг.

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Tele2 обеспечил половину новых подключений абонентов MVNO в России с момента запуска своего первого виртуального оператора. Число клиентов, которые обслуживают MVNO-партнеры Tele2, превысило 1,6 млн — это более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016—2018 гг.

Первого виртуального оператора на своей сети Tele2 запустила вместе с «Ростелекомом» в конце 2016 года. С начала работы Tele2 в сегменте число клиентов российских MVNO увеличилось на 3,2 млн человек. Такой прирост абонентской базы продемонстрируют российские MVNO по итогам 2017−2018 гг., сообщило в своем исследовании агентство «ТМТ Консалтинг». При этом 1,6 млн приходится на клиентов MVNO, запущенных на инфраструктуре Tele2, — это соответствует более чем половине от общего числа абонентов российских виртуальных операторов. Таким образом, бурный рост сегмента на отечественном телеком-рынке обусловлен в том числе работой «фабрики» MVNO Tele2.

По оценке «ТМТ Консалтинг», сейчас российские MVNO обслуживают менее 3% всех мобильных абонентов страны, однако их бизнес растет опережающими темпами. Динамичному развитию MVNO во многом способствует запуск MVNE-платформы Tele2, который позволил поставить создание виртуальных операторов на поток. Сегодня на сети компании работают более 15 MVNO, в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др.

«Пока российские виртуальные операторы занимают 3% рынка, однако, как показывает мировой опыт, у направления большой потенциал. Агентство «ТМТ Консалтинг» прогнозирует опережающие темпы роста сегмента и оценивает увеличение числа клиентов виртуальных операторов за весь 2018 год в 18%. Tele2 запустила «фабрику» MVNO относительно недавно и за время работы успела завоевать половину новых подключений абонентов. Обладая экспертизой в создании виртуальных операторов, мы способствуем активному развитию сегмента MVNO и претендуем на большую часть доходов от этого направления. Запуск MVNO несет большие преимущества компаниям, вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Так, собственный виртуальный оператор позволяет игрокам укрепить лояльность клиентской базы и диверсифицировать бизнес», — отметил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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