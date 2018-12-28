Автопарк «Пензадормоста» пополнился новой техникой для зимней уборки

На предприятие поступила первая часть спецтехники для зимнего содержания улиц. Автопарк пополнили 11 машин, приобретенных в лизинг по инициативе Виктора Кувайцева за счет средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Технику надо регистрировать, чтобы вывести на линию в начале января. На новые машины определить самых лучших, опытных водителей, которые хорошо знают город», — поручил глава администрации.
С учетом новой снеугоборочной техники в арсенале предприятия будет 137 спецмашин.