Автопарк «Пензадормоста» пополнился новой техникой для зимней уборки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев и заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин 28 декабря посетили МУП «Пензадормост».

На предприятие поступила первая часть спецтехники для зимнего содержания улиц. Автопарк пополнили 11 машин, приобретенных в лизинг по инициативе Виктора Кувайцева за счет средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Технику надо регистрировать, чтобы вывести на линию в начале января. На новые машины определить самых лучших, опытных водителей, которые хорошо знают город», — поручил глава администрации.

С учетом новой снеугоборочной техники в арсенале предприятия будет 137 спецмашин.