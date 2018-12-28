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Автопарк «Пензадормоста» пополнился новой техникой для зимней уборки

28 декабря в 15:13 244 просмотра
«Пензадормост».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев и заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин 28 декабря посетили МУП «Пензадормост».

На предприятие поступила первая часть спецтехники для зимнего содержания улиц. Автопарк пополнили 11 машин, приобретенных в лизинг по инициативе Виктора Кувайцева за счет средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Технику надо регистрировать, чтобы вывести на линию в начале января. На новые машины определить самых лучших, опытных водителей, которые хорошо знают город», — поручил глава администрации.

С учетом новой снеугоборочной техники в арсенале предприятия будет 137 спецмашин.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_novuyu_snegouborochnuyu_tekhniku/

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