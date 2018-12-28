В рамках постоянно действующей программы «Школа Дом.ru» (0+) телеком-оператор «Дом.ru» вновь дал возможность студентам получить профессиональные навыки и пройти стажировку по профильным направлениям на базе компании.

Провайдер на протяжении долгого времени сотрудничает с профессиональными учебными заведениями г. Пенза: проводит тренинги, семинары, «Дни открытых дверей», помогая студентам получить не только первый практический опыт и дополнительное обучение, но и работу по специальности.

Пройти обучение в школе можно в двух направлениях: проектное (запуск и реализация проекта) и практическое (работа под руководством специалистов компании).

В ноябре прошла уже вторая волна обучения в этом году. 15 студентов «Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий» и «Колледжа информационных технологий ПензГТУ», проходившие практику взяли в работу сложные технические задачи, которые были направлены на обслуживание нескольких участков сети.



В этом году телеком-оператор «Дом.ru» запустил масштабный технический проект, чтобы повысить качество работы и бесперебойность собственной телекоммуникационной сети. Компания проводит работы в почти пятнадцати тысячах домов в различных городах России, включая Пензу, модернизируя оборудование по приему и передаче данных.

В рамках этого проекта студенты под руководством технических специалистов модернизировали участок сети для того, чтобы у жителей города появилась возможность подключить тарифы со скоростью до 600 Мегабит в секунду. «Дом.ru» — первый провайдер в Пензе, который предоставляет такую скорость интернета своим абонентам.

Второе задание, над которым работали студенты, было направлено на реализацию возможности мониторинга сети на аварийность в двух домах города. Это приоритетно для компании, так как обеспечивает стабильную и надежную связь жителям города и улучшает качество сигнала, а также решает технические сложности еще до того, как абонент обратится в компанию.

Кроме проектной работы студенты посетили два тренинга: методы управления проектами и тренинг по публичным выступлениям. Данные тренинги позволят студентам сформировать навыки делового общения и улучшить личную эффективность.

Подобная практика позволяет студентам сформировать по-настоящему уникальный практический опыт, погрузиться в современные телекоммуникационные технологии, решая нестандартные рабочие ситуации под руководством сотрудников компании «Дом.ru».

Каждый из студентов получил сертификат, подтверждающий опыт работы над проектами, и характеристику от отдела управления персоналом для будущих работодателей.

Стать участником проекта «Школа Дом.ru» просто — нужно связаться с отделом управления персоналом Дом.ru в Пензе по телефону 8 (8412) 236−343.