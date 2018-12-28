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Журналиста ИА «Пенза-Пресс» наградили премией губернатора

28 декабря в 15:41 258 просмотров
, наград Пензенской области и губернатора, а также премий главы региона за выдающиеся достижения в сфере культуры, искусства и СМИ.

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28 декабря в Губернаторском доме прошла торжественная церемония вручения госнаград РФ, наград Пензенской области и губернатора, а также премий главы региона за выдающиеся достижения в сфере культуры, искусства и СМИ.

Награждали жителей региона, добившихся высоких результатов в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, строительства жилых или транспортных объектов, социально значимой или общественной работы. Также губернаторскими премиями отметили деятелей культуры, искусства и журналистов.

Иван Белозерцев отметил, что все присутствующие в зале внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Для Пензенской области в целом 2018 год завершается успешно, по основным макроэкономическим показателям у нас наблюдается рост — и по промышленной группе, и в сфере сельского хозяйства. Индекс промышленного производства по итогам года превысит 104%, это очень хорошая динамика, как в сравнении с субъектами Приволжского федерального округа, так и по отношению к общероссийским показателям», — сообщил глава региона.

Профессионалам, отличившимся в уходящем году, Иван Белозерцев вручил госнаграды РФ, Пензенской области и главы региона, представителям творческих профессий — губернаторские премии.

Указом президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

«Заслуженным работником здравоохранения РФ» стала главный специалист-эксперт отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения региона Галия Нагаева.

За достигнутые трудовые успехи и плодотворную работу почетной грамотой президента Российской Федерации наградили исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Марию Львову-Белову.

Журналист ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова получила диплом в номинации «Открытие года», коллектив редакции авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» признали «Редакцией года».


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