Заманил в кусты. В Пензе осудили надругавшегося над ребенком мужчину

В Пензе изолировали от общества мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Следствие установило, что днем 13 августа на Ласточкином озере 56-летний пензенец познакомился с компанией подростков. Ребята ловили в пруду рыбу. Мужчина заманил одного из них на противоположную сторону водоема в безлюдное место. Там он насильно совершил действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мальчик смог вырваться и убежать. Вечером он обо всем рассказал родителям, а те обратились в полицию. В течение суток злоумышленника нашли и задержали.

Суд вынес пензенцу наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.