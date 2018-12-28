В пензенском правительстве обсудили строительство в Спутнике новой школы

«Решается вопрос о возведении… школы… в самом динамично развивающемся пригороде Пензы — Городе Спутнике. За основу взят проект школы Сколково-Тамбов, предварительная стоимость объекта — 1 млрд 900 млн рублей», — сообщается на сайте правительства Пензенской области.
Напомним, 1 сентября 2018 года на линейке, проходившей в школе им. Лермонтова (Город Спутник), губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что району нужно второе учебное заведение.
«Понимаю, что нужно строить еще одну такую же школу, обдумаю это и обязательно приму решение», — подчеркнул губернатор.
Согласно проекту, школа будет четырехэтажной. Интересная особенность — каждый этаж разделят на тематические блоки. Например, на первом этаже два блока предназначены для младшеклассников. В одном разместятся кабинеты начальных классов, в другом — школа полного дня с кабинетами групп продленного дня и просторными спальными комнатами — отдельно для мальчиков и девочек.
Также выделены зоны для кабинетов лингвистических, естественнонаучных и обществоведческих дисциплин. Предусмотрен центр искусства со студиями изобразительного и вокально-хорового творчества, музыкальной гостиной и творческой мастерской.
В школе спроектированы зал спортивных танцев, гимнастический и тренажерный залы, зал лечебной физкультуры, многофункциональная спортивная зона и хоккейная площадка.