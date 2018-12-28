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В пензенском правительстве обсудили строительство в Спутнике новой школы

28 декабря в 16:02 186 просмотров
, на котором обсудили пути развития школьного и дошкольного образования в регионе. Во время совещания министр образования области Александр Воронков сообщил, что в Городе Спутнике планируется строительство школы на 2425 мест.

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В правительстве Пензенской области состоялось оперативное совещание, на котором обсудили пути развития школьного и дошкольного образования в регионе. Во время совещания министр образования области Александр Воронков сообщил, что в Городе Спутнике планируется строительство школы на 2425 мест.

«Решается вопрос о возведении… школы… в самом динамично развивающемся пригороде Пензы — Городе Спутнике. За основу взят проект школы Сколково-Тамбов, предварительная стоимость объекта — 1 млрд 900 млн рублей», — сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Напомним, 1 сентября 2018 года на линейке, проходившей в школе им. Лермонтова (Город Спутник), губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что району нужно второе учебное заведение.

«Понимаю, что нужно строить еще одну такую же школу, обдумаю это и обязательно приму решение», — подчеркнул губернатор.

Согласно проекту, школа будет четырехэтажной. Интересная особенность — каждый этаж разделят на тематические блоки. Например, на первом этаже два блока предназначены для младшеклассников. В одном разместятся кабинеты начальных классов, в другом — школа полного дня с кабинетами групп продленного дня и просторными спальными комнатами — отдельно для мальчиков и девочек.

Также выделены зоны для кабинетов лингвистических, естественнонаучных и обществоведческих дисциплин. Предусмотрен центр искусства со студиями изобразительного и вокально-хорового творчества, музыкальной гостиной и творческой мастерской.

В школе спроектированы зал спортивных танцев, гимнастический и тренажерный залы, зал лечебной физкультуры, многофункциональная спортивная зона и хоккейная площадка.

Фотография: Фото с сайта pnzreg.ru

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