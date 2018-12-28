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«Ростелеком» «перепрошьет» кассовые аппараты под НДС до 20%

28 декабря в 17:41 212 просмотров
«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс. С его помощью с 1 января 2019 года будет обеспечена автоматическая работа оборудования по новой налоговой ставке. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

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«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс. С его помощью с 1 января 2019 года будет обеспечена автоматическая работа оборудования по новой налоговой ставке. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать приостановки торговой деятельности, нужно обновить программное обеспечение до 1 января 2019-го. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года.

Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на один год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка — 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

Фотография: фото предоставлено компанией Ростелеком

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