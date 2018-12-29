В мэрии объяснили пустоту на Юбилейной площади перед Новым годом

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» поступил ответ на запрос о том, почему Юбилейная площадь не задействована в новогодних мероприятиях.

Мы адресовали чиновникам из городской администрации следующие вопросы: почему Юбилейная площадь не включена в список мест, где установлены объекты новогодней инфраструктуры и планируется ли там организация катка, горок и ледяных скульптур.

Приводим ответ полностью:

Ранее по поводу того, что площадь не задействуют в праздничных мероприятиях, возмутились горожане. В частности, они говорили о том, что такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда жители просили залить каток, но чиновники сказали, что это невозможно, так как это не позволяют сделать характеристики плитки, которой вымостили площадь. Однако ледовую площадку все-таки залили, но лишь после того, как такое предложение высказал губернатор.