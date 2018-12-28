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В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышло 12 пензенцев

28 декабря в 17:59 234 просмотра
, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на конкурсе «Лидеры России» (18+). Организаторы рассказали о составе участников и нововведениях региональных полуфиналов. От Пензенской области в нем участвуют 12 человек.

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Состоялся брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на конкурсе «Лидеры России» (18+). Организаторы рассказали о составе участников и нововведениях региональных полуфиналов. От Пензенской области в нем участвуют 12 человек.

Всего к полуфиналам допущено 3294 человека, это больше, чем в прошлом году.

В первый день участники конкурса пройдут повторное компьютерное тестирование, потом будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Но это еще не все. По словам первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию.

«Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, реализации какого-то социально значимого действия на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий», — сказал он.

Сергей Кириенко отметил, что выполнение этого условия покажет способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

«Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», — заявил он.

Всю информацию о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте: лидерыроссии.рф.


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