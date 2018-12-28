Белозерцев: На новогодних елках не должно быть пиротехники

«Всем нам предстоит огромная работа. Малейшая беспечность или формализм могут иметь необратимые последствия», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев обратил внимание участников совещания на должную организацию дежурств в местах массового скопления людей, наличие и исправность техники, средств связи, пожаротушения, контроль за режимными объектами, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава региона поручил повышенное внимание уделить безопасности на транспорте, в спальных районах, в торговых и развлекательных центрах. Он подчеркнул, что к этому нужно активнее привлекать работников организаций, где будут проводиться праздники, и общественность. В школах, вузах и учреждениях профобразования, детских садах, учреждениях здравоохранения, — везде, где это необходимо, должен быть обеспечен пропускной режим.

«Важный момент: на новогодних елках не должно быть никакой пиротехники, никаких взрывоопасных и пожароопасных веществ. Это элементарная безопасность, но вопрос не всегда понимается населением. К сожалению, имеются факты нарушений, которые влекут за собой увечья и даже гибель людей. Прошу еще раз все проверить и устранить имеющиеся недостатки. Мер по обеспечению безопасности много не бывает», — призвал участников заседания Иван Белозерцев.