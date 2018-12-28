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Пензенский Россельхознадзор провел в 2018 году почти 1700 проверок (видео)

28 декабря в 19:42 194 просмотра

Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели в 2018 году 182 плановых и более 1500 внеплановых проверок.

Они следили за состоянием домашнего скота и диких животных, занимались ликвидацией очагов заражения опасными заболеваниями. Особое внимание уделили и растениеводству. А 2018-м ряд земель сельхозназначения оказался непригодным для дальнейшего использования — на них появились карантинные сорняки.

«На территориях Тамалинского, Бековского районов была выявлена амброзия трехраздельная. В Нижнеломовском, Земетчинском и Лопатинском, Пензенском — золотистая картофельная нематода. В последнем еще и повилика полевая», — рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.

Нарушения были выявлены в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. На ответственных лиц были составлены административные протоколы, сообщает телеканал «Экспресс».


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